بعد عام من الفراغ.. تشكيل حكومة جديدة في لبنان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 10 سبتمبر 2021

أعلنت الرئاسة اللبنانية اليوم الجمعة تشكيل حكومة جديدة في لبنان برئاسة نجيب ميقاتي بعد عام من فراغ نتج عن انقسامات سياسية حادة، ساهمت في تعميق أزمة اقتصادية غير مسبوقة تخبط فيها لبنان منذ عامين. وأوردت الرئاسة على حسابها على تويتر أن "الرئيس ميشال عون وميقاتي وقّعا مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة في حضور رئيس مجلس النواب نبيه بري". وأعلن الأمين العام لمجلس الوزراء اللبناني محمود مكية بعد الظهر، مراسيم تشكيل حكومة جديدة من 24 وزيراً، برئاسة نجيب ميقاتي، خلفاً لحكومة حسان دياب السابقة. وأعلن مكية 3 مراسيم تضمن أولها اعتبار الحكومة التي يرأسها الرئيس حسان دياب مستقيلة، والثاني تسمية محمد نجيب عزمي ميقاتي رئيساً لمجلس الوزراء، والثالث تضمن تشكيلة حكومة جديدة من 24 وزيراً بينهم سيدة واحدة. برئاسة ميقاتي.

