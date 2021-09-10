طوكيو: 1242 حالة إصابة جديدة بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 10 سبتمبر 2021

سجلت حكومة العاصمة اليابانية، طوكيو، اليوم الجمعة، 1242 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بانخفاض 433 حالة مقارنة بأمس الخميس، وبانخفاض 1297 حالة مقارنة بيوم الجمعة من الأسبوع الماضي، بحسب ما أوردته صحيفة "جابان توداي" اليابانية في عددها الصادر اليوم. وشكل الأشخاص في العشرينات من عمرهم 330 حالة وفي الثلاثينات 222 أعلى الأرقام، بينما كانت هناك 204 حالات تحت 20 عاماً. ويبلغ عدد المصابين، الذين يتلقون العلاج في المستشفيات بسبب إصابتهم بأعراض شديدة في طوكيو 243 شخصاً، بانخفاض ثماني حالات، عما تم تسجيله أمس الخميس، بحسب مسؤولي قطاع الصحة. ويبلغ الرقم 2125 على مستوى البلاد، بانخفاض 48 حالة عما تم تسجيله أمس الخميس. وبلغ عدد حالات الوفاة المتعلقة بفيروس كورونا في مختلف أنحاء البلاد 69 حالة.

