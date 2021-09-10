ميقاتي يُعلن تشكيل الحكومة اللبنانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 10 سبتمبر 2021

قال الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي، إنه أجرى اتصالاً بالرئيس ميشال عون وطلب منه موعداً لزيارته وتقديم تشكيلته الحكومية بصيغتها النهائية، مؤكداً للبنانيين أن الحكومة ستعلن بعد ظهر اليوم. وأضاف ميقاتي، أن "المهم ثقة الناس وأن يتكاتف جميع اللبنانيين لإعادة الكيان للدولة اللبنانية. الدولة القوية هي لمصلحة الجميع وهذا ما نسعى إليه"، وفق ما ذكر موقع "لبنان 24". وعن التحديات التي ستواجه الحكومة والتضامن بين أعضائها، قال: "سبق وقلت أني لا أشكل حكومة بل وضعت فريق عمل في خدمة لبنان" . وأكد ميقاتي، أن "لا ثلثاً معطلاً واضحاً أو مستتراً لأي فريق في الحكومة الجديدة".

