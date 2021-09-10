مناورات عسكرية بين روسيا وبيلاروسيا تثير مخاوف الدول المجاورة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 10 سبتمبر 2021

باشرت روسيا وبيلاروسيا اليوم الجمعة، مناورات عسكرية ضخمة نددت بها بولندا المجاورة، وسط توتر متواصل بين روسيا والغرب. وتدور مناورات "زاباد 2021" غرب 2021، في 9 قواعد عسكرية روسية، و5 قواعد بيلاروسية، وفي بحر البلطيق. وأفادت وزارة الدفاع الروسية التي بثت صوراً لأسطولها في بحر البلطيق بأن "حوالى 200 ألف عسكري وأكثر من 80 طائرة ومروحية و760 آلية حربية بينها أكثر من 290 دبابة، وما يصل إلى 15 سفينة تشارك في التدريبات". ووقع الرئيس البولندي أندري دودا في مطلع سبتمبر(أيلول) مرسوماً ينص على فرض حال الطوارئ 30 يوماً على الحدود مع بيلاروس تحسبا للمناورات العسكرية وخوفا من تدفق كبير للمهاجرين. وهي أول مرة تعلن فيها بولندا الطوارئ منذ سقوط النظام الشيوعي في 1989.

