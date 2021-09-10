جيش الاحتلال يوقف أشقاء معتقل فلسطيني هارب من سجن جلبوع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 10 سبتمبر 2021

أوقف الجيش الاسرائيلي فجر اليوم الجمعة قرب جنين في الضفة الغربية المحتلة، 3 أشقاء لأحد الفلسطينيين الستة الفارين من سجن إسرائيلي، حسب نادي الأسير الفلسطيني. وقال النادي في بيان إن الجيش اعتقل أشقاء هارب من سجن جلبوع كان يمضي حكماً بالسجن مدى الحياة، قضى منها 26 عاماً، قبل هروبه فجر الاثنين الماضي. ورداً على سؤال لوكالة فرانس برس، رفض الجيش الإسرائيلي التعليق على الاعتقالات الأخيرة على الفور. ويحقق الجيش الاسرائيلي وأجهزة الاستخبارات مع عائلات عدد من المعتقلين الفارين الستة، كما يبقى على عدد منهم رهن الاعتقال. وأعلنت إسرائيل الخميس تشكيل لجنة تحقيق رسمية لفحص الثغرات التي مكنت المعتقلين فلسطينيين من الفرار من سجن جلبوع شديد التحصين والحراسة فجر الإثنين.

