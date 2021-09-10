الفاتيكان يرفض انتقادات إسرائيلية لتصريحات البابا عن التوراة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 10 سبتمبر 2021

رفض الفاتيكان انتقادات حاخامين كبيرين في إسرائيل لتصريحات للبابا فرنسيس حول التوراة، قائلاً إنه لم يشك في استمرار صلاحيتها لليهود في الوقت الراهن. وأوردت رويترز في الشهر الماضي أن الحاخام راسون عروسي المسؤول عن الحوار مع الفاتيكان في لجنة الحاخامية الإسرائيلية الكبرى رسالة صارمة إلى الفاتيكان قال فيها إن تصريحات البابا فرنسيس أمام جمهور عام في 11 أغسطس (آب) تشير على ما يبدو إلى أن التوراة عفا عليها الزمن. وتضمن الرد الرسمي للفاتيكان، الذي اطلعت عليه رويترز اليوم الجمعة، أنه لا يجب إخراج تعليقات البابا عن سياقها الذي كان يتناول العصور القديمة، ولا يتضمن أي إشارة إلى اليهود في الوقت الحالي. وكتب الكردينال كورت كوش الذي يعمل في إدارة تغطي العلاقات الدينية مع اليهود "القناعة المسيحية الراسخة هي أن يسوع المسيح هو الطريق الجديد للنجاة. غير أن هذا لا يعني الحط من قدر التوراة أو أنها لم تعد تعتبر ‬‬طريق النجاة لليهود‭‭'‬‬". وقال: "أن التوراة مهمة لليهودية الحديثة ليست محل شك بأي شكل من الأشكال". وقال عروسي في رسالته إلى كوش في أغسطس (آب) إن تعليقات البابا تخاطر بعودة "تعليم الازدراء" الذي كان سائداً في الكنيسة الكاثوليكية حتى القرن الماضي. وكتب كوش "مع الأخذ في الاعتبار التأكيدات الإيجابية التي يبديها البابا فرنسيس باستمرار حول اليهودية، لا يمكن بأي حال من الأحوال افتراض أنه يعود إلى ما تسمى ‭‭'‬‬بعقيدة الازدراء‭‭'‬‬". وقال: "البابا فرنسيس يحترم تماماً أسس اليهودية ويسعى دائماً إلى تعميق روابط الصداقة بين العقيدتين".

