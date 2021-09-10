الكرملين يأسف لتوقع رئيس أوكرانيا حرباً ضد روسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 10 سبتمبر 2021

عبّر الكرملين عن أسفه لتصريحات رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، عن احتمال نشوب حرب ضد روسيا. وقال المتحدث الصحافي باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف، رداً على سؤال عن موقف الكرملين من هذه التصريحات: "نأسف لذلك". وتابع بيسكوف حسب "سبوتنيك" الروسية، رداً على سؤاله هل يتوقع الكرملين خطراً بعد تصريحات الرئيس الأوكراني عن نشوب حرب بين أوكرانيا وروسيا: "لا نريد الغوص في أي توقعات مروعة". وفي وقت سابق، خلال منتدى "واي إي إس- بريستورمينغ" لتبادل الأفكار، في كييف، صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه يعتبر احتمال حرب شاملة ضد روسيا، مضيفاً "سيكون أكبر خطأ ترتكبه روسيا".

