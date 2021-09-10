غانتس: في نهاية الأمر سنقبض على الفارين من سجن جلبوع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 10 سبتمبر 2021

أكد وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الجمعة، أن إسرائيل ستقبض على الفلسطينيين الستة الذين فروا من سجن جلبوع، فجر الإثنين. وحسب موقع "i24news" الإسرائيلي، قال غانتس خلال جولة في المنشية بقرب جنين في الضفة الغربية: "أُنهي زيارة ميدانية وتقييما مشتركًا للوضع مع كافة الجهات التي تشارك في مطاردة الفارين الستة، منها مصلحة السجون الإسرائيلية، وشرطة حرس الحدود، وجهاز الأمن العام وشرطة إسرائيل". وأضاف "سنقبض في نهاية الأمر على الفارين من السجن من خلال عملية ميدانية واسعة، سواء كانت منطقة قريبة من هذه المنطقة أو في مناطق بعيدة، سنواصل هذا النشاط ونضمن الأمن لهذه المنطقة". وتابع "عندي انطباع كبير أن التعاون الضروري لنجاح ما يحدث الآن على الارض، من المستوى الاستخباراتي وحتى المستوى العملاني الميداني. وهذا التعاون سيستمر وفي نهاية الأمر، عاجلا أو آجلا، سنقبض على من ينبغي القبض عليهم".

