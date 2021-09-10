مصر وإيطاليا تبحثان الوضع في ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 10 سبتمبر 2021

بحثت مصر وإيطاليا ملف العلاقات الثنائية وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية في الجولة الثالثة من المشاورات السياسية بين البلدين التي عقدت في القاهرة، حسب بيان لمكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية. وركزت جولة المشاورات على العلاقات الثنائية بين مصر وإيطاليا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية. وأشار البيان إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية التي تهم الجانبين وفي مقدمتها الأوضاع في ليبيا، وتطورات القضية الفلسطينية، وقضية سد النهضة.

