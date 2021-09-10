الأمم المتحدة: قمع طالبان في أفغانستان يتنامى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 10 سبتمبر 2021

قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الجمعة، إن تعامل حركة طالبان مع المسيرات السلمية في أفغانستان أصبح متزايد العنف، إذ تستخدم الذخيرة الحية، والهراوات، والسياط، ما أسفر عن مقتل 4 محتجين على الأقل. وذكرت المتحدثة باسم المكتب رافينا شامداساني في إفادة في جنيف، أن المكتب تلقى تقارير عن تفتيش منازل بحثاً عن المشاركين في الاحتجاجات. وأضافت أن الصحافيين يواجهون ترهيباً أيضاً، وأن أحد الذين تعرضوا للضرب أثناء احتجازه تلقى تهديداً لفظياً بقطع رأسه.

