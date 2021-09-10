شكرا لقرائتكم نووي إيران لابيد: سنتحرك ضد إيران إذا فشل العالم في منعها من الحصول على النووي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - هدد وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، بالتحرك ضد إيران إذا فشل العالم في منعها من الحصول على النووي، مؤكدا على أن العالم بحاجة إلى خطة بديلة لمواجهة إيران.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد في مقابلة مع وكالة (سبوتنيك) الروسية نشرتها اليوم الجمعة إن تطوير إيران لقدراتها النووية "أمر يقلق دول الشرق الأوسط".

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وأضاف الوزير في المقابلة التي أجريت معه خلال زيارته لموسكو "يجب أن يفهم الناس أنه إذا حصلت إيران على أسلحة نووية، فإن سباق التسلح النووي سيبدأ في الشرق الأوسط".

وتابع "سيكون هناك ما يمكن تسميته مظهر من مظاهر التدهور التدريجي للوضع في المنطقة إذا حصلت إيران على أسلحة نووية"، مشددا على ضرورة التأكد من أن هذا لن يحدث أبدا.

يذكر أن وزير خارجية إسرائيل الذي يزور موسكو كان قد صرح أول أمس أنه لن يكون هناك استقرار في سوريا طالما تتواجد فيها إيران، مشيرا إلى أن برنامج إيران النووي مشكلة خطيرة في المنطقة.

وأكد لابيد في تصريحاته من موسكو، أن إسرائيل لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تموضع إيران عند حدودها الشمالية، وعلى العالم منع حصول إيران على ترسانة نووية، وإذا فشل ستحتفظ إسرائيل بحرية التصرف.

وأجرى وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، مباحثات في العاصمة الروسية موسكو، مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، وهو أول لقاء بين الطرفين بعد تعيين لابيد وزيرًا للخارجية.