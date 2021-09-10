إثيوبيا تعلن استعدادها لبدء توليد الكهرباء في سد النهضة

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت إثيوبيا أنها تستعد في الوقت الحالي لبدء توليد الكهرباء من سد النهضة.

وأكد وزير المياه والري والطاقة، سيليشي بيكيلي، أن الاستعدادات جارية لتمكين توربينات سد النهضة الإثيوبي الكبير من توليد الكهرباء في الأشهر الأولى من العام الإثيوبي الجديد المقبل.

وذكر بيكيلي، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الاثيوبية اليوم الجمعة، أن بلاده واجهت تحديات مختلفة في عملية التفاوض بشأن سد النهضة.

وأوضح أنه مع تكثيف عملية بناء السد وسط هذه التحديات، تعمل البلاد الآن على البدء في توليد الكهرباء في الأشهر الأولى من العام الإثيوبي الجديد باستخدام توربينات السد.

وأضاف وزير الري الإثيوبي أن بلاده لها الحق الكامل في استخدام مواردها الطبيعية، قال إن استخدام الموارد الطبيعية من أجل التنمية أمر حيوي لدحر الفقر في البلاد.

وتابع بيكيلي: "سد النهضة هو أداة رئيسية لمواجهة تحديات التنمية في إثيوبيا".