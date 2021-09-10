شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع إطفائي في حريق الغابات جنوب إسبانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي إطفائي حتفه أثناء إخماد حريق غابات في إقليم أندلوسيا بجنوب إسبانيا، فيما ذكرت السلطات الإسبانية في تغريدة على موقع تويتر أمس الخميس، أن الإطفائي 44/ عاما/ كان يكافح النيران بالقرب من ميناء إيستبونا برفقة نحو 300 آخرين من العاملين بخدمات الطوارئ عندما لقي حتفه.

وأفادت شبكة "أر.تي.في.إي" الاخبارية الرسمية اليوم الجمعة، بأن حريق الغابات دمر بالفعل أكثر من 3600 هكتار من الغابات، وأن النيران تأججت بسبب الرياح القوية.

واضطر أكثر من ألف شخص إلى إخلاء منازلهم، والانتقال إلى مراكز إيواء طارئة، ولم يعرف حتى الآن أسباب الحرائق التي اندلعت أول أمس الأربعاء.