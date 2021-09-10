إرث أتاتورك يشعل الخلاف بين تركيا والقبارصة اليونانيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 10 سبتمبر 2021

أثار سحب كتاب من مناهج المرحلة الثانوية للقبارصة اليونانيين في قبرص يشيد بمؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك، حربا كلامية بين تركيا والقبارصة اليونانيين.



وسحبت وزارة التعليم القبرصية اليونانية هذا الأسبوع الكتاب الذي استخدم لتدريس اللغة الإنجليزية للصف الحادي عشر لأنه كما قالت كان مفرطا في مدحه لأتاتورك، موضحة أن إرثه شابته "جرائم ضد شعوب بأكملها".

وصدر أمر رسمي بسحب الكتاب بعد أن طلب من مدرسي اللغة الإنجليزية نزع الصفحة التي تحمل الإشارة إلى أتاتورك من الكتاب على وجه السرعة.

وأثار ذلك موجة من الإدانات على وسائل التواصل الاجتماعي وأماكن أخرى تنتقد الرقابة لدى الوزارة، إلا أن الأخيرة دافعت عن قرارها.

وقالت الوزارة: "ليس من الممكن أن تستخدم الكتب في التدريس في مدارسنا لتصوير كمال أتاتورك كنموذج لقائد أخلاقي أفاد الناس لأنه كما هو معروف، كان أتاتورك وحركة الشباب الأتراك مسؤولين عن جرائم ضد أناس مثل الإبادة الجماعية للأرمن والبونتيين اليونانيين والآشوريين."

بدورها قالت وزارة الخارجية التركية إن سحب الكتاب "يكشف المستوى الراديكالي للعقلية المشوهة للإدارة القبرصية اليونانية تجاه تركيا"، وإن القبارصة اليونانيين "ليس لديهم التسامح" للعيش مع القبارصة الأتراك.

ووصف القبارصة الأتراك القرار بأنه مثال جديد للموقف العنصري للإدارة القبرصية اليونانية وانعكاس للسلوك العدائي المتزايد للجانب القبرصي اليوناني الذي لا يمكنه تحمل الوجود التركي في الجزيرة ولا يمكنه هضم تاريخ الأمة التركية المجيدة.