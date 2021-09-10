شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الرسوم المقررة للحصول على تصريح مزاولة المهنة من نقابة الإعلاميين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت نقابة الإعلاميين، برئاسة الدكتور طارق سعدة، عددا من الشروط والأوراق المطلوبة للحصول على تصاريح مزاولة المهنة لغير أعضاء النقابة تسمح لهم للعمل بالقنوات الفضائية، وكذلك الرسوم المقررة، ويرصد ”الخليج 365” الرسوم المقررة للحصول على تصريح مزاولة المهنة:

- مدة تصريح مزاولة المهنة 6 أشهر.

- وقيمته 2% من قيمة العقد.

- وإذا لم يكن هناك عقد فـ10% بحد أقصى فى العام.

- رسوم التجديد السنوى تبلغ 520 جنيه سنويا.

أما فيما يخص الأوراق المطلوبة، للحصول على تصريح مزاولة المهنة فهى كالاتي:

-استمارة طلب الحصول على تصريح مزاولة مهنة الإعلام.

-بيان حالة معتمد من الوسيلة الإعلامية التى يعمل بها المتقدم للإعلام الرسمى.

- صورة عقد العمل المبرم بين الوسيلة الإعلامية وطالب التصريح مبين به الأجر ومدة العمل ومكانه وعنوانه.

-صورة بطاقة رقم قومى – جواز السفر سارى حتى تاريخ التقدم .

-أصل شهادة الميلاد والمؤهل الدراسى العالى انتظام أو انتساب "مختوم صورة طبق الأصل .

-شهادة أداء الخدمة العسكرية صورة طبق الأصل.

-صحيفة الحالة الجنائية سارية حتى تاريخ التقدم .

-أربع صور ضوئية حديثة بخلفية بيضاء.