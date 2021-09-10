النائب تيسير مطر يكرم أوائل الإعدادية والثانوية على مستوى الجمهورية.. صور

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القاهرة - سامية سيد - أقام النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، وعضو مجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة النادي المصرى القاهري احتفالية بالنادي المصرى القاهري لتكريم 90 طالبا من أوائل الإعدادية والثانوية العامة على مستوى الجمهورية كما كرم 23 من مديري المدارس وقيادات من إدارة مصر القديمة التعليمية بحضور الدكتور ياسر أحمد عمر مدير الإدارة التعليمية بمصر القديمة والدكتور عصمت إبراهيم وكيل الادارة وجميع قيادات الإدارة.

وأعرب النائب تيسير مطر عضو مجلس الشيوخ ورئيس النادي المصري القاهري عن سعادته البالغة بتكريم المتفوقين من أبنائه الطلبة والطالبات تحفيزاً لهم على بذل المزيد من الجهد مؤكداً أن التكريم يأتي في المقام الأول لأولياء أمور الطلبة نظراً لدورهم الهام فى الدفع بأبنائهم للتفوق والتأكيد على استكمال رحلتهم التعليمية والعلمية.

وقدّم مطر الشكر والتقدير لجميع معلمى ومديرى مدارس المتفوقين، وقال إن مهنة المعلم هي مهنة الأنبياء الذين علموا البشرية مكارم الأخلاق وهي مهنة المصلحين والعلماء.

وطالب مطر أبناءه الطلبة بمواصلة الجهد والعمل للاحتفاظ بمستوى التفوق والتميز خلال المراحل التعليمية والعملية القادمة من أعمارهم، حيث إن مصر تعتمد على عقول أبنائها المتفوقين في كافة المجالات من أجل تحقيق نهضتها وتقدمها.



النائب تيسير مطر أثناء حفل التكريم



النائب تيسير مطر رئيس يكرم أوائل الإعدادية والثانوية على مستوى الجمهورية (2)



النائب تيسير مطر رئيس يكرم أوائل الإعدادية والثانوية على مستوى الجمهورية (3)



النائب تيسير مطر رئيس يكرم أوائل الإعدادية والثانوية على مستوى الجمهورية (4)



النائب تيسير مطر رئيس يكرم أوائل الإعدادية والثانوية على مستوى الجمهورية (5)



النائب تيسير مطر رئيس يكرم أوائل الإعدادية والثانوية على مستوى الجمهورية (6)



النائب تيسير مطر رئيس يكرم أوائل الإعدادية والثانوية على مستوى الجمهورية (7)



النائب تيسير مطر رئيس يكرم أوائل الإعدادية والثانوية على مستوى الجمهورية (8)



النائب تيسير مطر رئيس يكرم أوائل الإعدادية والثانوية على مستوى الجمهورية (10)



النائب تيسير مطر رئيس يكرم أوائل الإعدادية والثانوية على مستوى الجمهورية (11)



النائب تيسير مطر رئيس يكرم أوائل الإعدادية والثانوية على مستوى الجمهورية (12)



النائب تيسير مطر رئيس يكرم أوائل الإعدادية والثانوية على مستوى الجمهورية (13)



النائب تيسير مطر رئيس يكرم أوائل الإعدادية والثانوية على مستوى الجمهورية (14)



النائب تيسير مطر رئيس يكرم أوائل الإعدادية والثانوية على مستوى الجمهورية (15)



النائب تيسير مطر رئيس يكرم أوائل الإعدادية والثانوية على مستوى الجمهورية (17)



النائب تيسير مطر رئيس يكرم أوائل الإعدادية والثانوية على مستوى الجمهورية (18)



النائب تيسير مطر رئيس يكرم أوائل الإعدادية والثانوية على مستوى الجمهورية (19)



النائب تيسير مطر رئيس يكرم أوائل الإعدادية والثانوية على مستوى الجمهورية (20)



النائب تيسير مطر رئيس يكرم أوائل الإعدادية والثانوية على مستوى الجمهورية (21)



النائب تيسير مطر رئيس يكرم أوائل الإعدادية والثانوية على مستوى الجمهورية (23)