إثيوبيا: الاستعداد لبدء توليد الكهرباء في سد النهضة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أكد وزير المياه والري والطاقة الدكتور سيليشي بيكيلي أن الاستعدادات جارية لتمكين توربينات سد النهضة الإثيوبي الكبير من توليد الكهرباء في الأشهر الأولى من العام الإثيوبي الجديد المقبل، حسبما نقلت وكالة الأنباء الاثيوبية.

وذكر بيكيلي أن بلاده واجهت تحديات مختلفة في عملية التفاوض بشأن سد النهضة.

لكنه أوضح أنه مع تكثيف عملية بناء السد وسط هذه التحديات، تعمل البلاد الآن على البدء في توليد الكهرباء في الأشهر الأولى من العام الإثيوبي الجديد باستخدام توربينات السد.

وقال الوزير الإثيوبي إن أديس أبابا لها الحق الكامل في استخدام مواردها الطبيعية، قال إن استخدام الموارد الطبيعية من أجل التنمية أمر حيوي لدحر الفقر في البلاد.

وأضاف: "سد النهضة هو أداة رئيسية لمواجهة تحديات التنمية في إثيوبيا".