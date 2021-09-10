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فيديو.. جنازة مهيبة لمحمود العربي في المنوفية

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محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - أحمد الباهي:

نشرت الصفحة الرسمية لموقع الخليج 365 على الفيسبوك تغطية مباشرة لجنازة المهندس محمود العربي، مؤسس مجموعة شركات العربي للتجارة والصناعة، والرئيس الأسبق لغرفة القاهرة التجارية، والمعروف بلقب "شهبندر التجار" والذي وافته المنية أمس الخميس عن عمر يناهز 89 عاما.

وشيع الأهالي جنازة محمود العربي في جنازة مهيبة في مسقط رأسه بقرية أبو رقبة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية.

نعى المهندس إبراهيم محمود العربي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، ممثلين عن 5.5 مليون تاجر ومؤدي خدمات، بمزيد من الحزن والأسى وفاة والد التجارة والصناعة المصرية الحاج محمود العربي، بحسب بيان صدر من الاتحاد.

وتقام الجنازة غدا الجمعة بعد صلاة الجمعة من مسجد العربي بقرية أبورقبة مركز أشمون بالمنوفية.

وولد محمود العربي عام 1932 وأسس عضو البرلمان السابق مجموعة شركات العربي عام 1964 لتصبح واحدة من أكبر شركات صناعة الأجهزة الكهربائية في مصر والمالكة لتوكيلات عدة لشارب وتوشيبا وسيكو وغيرها.

كما أطلق محمود العربي إنتاج أول مجموعة صناعات منزلية وطنية متطورة، كما ساهم في خلق حوالي نحو 40 ألف فرصة عمل، وساهم في العديد من الأعمال الخيرية الكبرى في كافة أنحاء الجمهورية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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