بعد عام من الفراغ.. عون وميقاتي وقّعا مرسوم تشكيل الحكومة

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- ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 15:25
عربي ودولي
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أكدت الوكالة ا لوطنية للإعلام اللبنانية، اليوم الجمعة، أن الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي وقعا مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة في حضور رئيس مجلس النواب نبيه بري.
وقال مصدر مقرب من ميقاتي إن "هناك تقدم ملحوظ في عملية تشكيل الحكومة لكن يجب أن نبقى حذرين. تم الاتفاق على تحقيق التوازن في التكشيلة، والبحث الآن في نهاياته على الأسماء، لكن لا يمكن أن نقول إنه ستشكل حكومة قبل إعلان المراسيم، فيجب الحذر من حصول أي عرقلة في اللحظات الأخيرة كما جرت العادة".
والتقي ميقاتي الرئيس عون، وفق ما أعلنت الرئاسة اللبنانية، في خطوة قال ميقاتي إن هدفها إعلان ولادة حكومة طال انتظارها، بحسب تصريحات نقلها مصدر لبناني رسمي.
المصدر: وكالات