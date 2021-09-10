ميقاتي: إعلان الحكومة اللبنانية بعد ظهر الجمعة

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- ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 12:51
عربي ودولي
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أكد مصدر رسمي لبناني، أن الرئيس ميشال عون ونجيب ميقاتي وقّعا مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة في حضور رئيس مجلس النواب نبيه بري.
وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي، اليوم الجمعة إن تشكيل الحكومة اللبنانية سيعلن بعد ظهر اليوم.
وأضاف مصدر مسؤول في لبنان إن ميقاتي سيبدأ اجتماعا مع الرئيس ميشال عون بعد صلاة الجمعة ويحمل معه تشكيلة حكومية وصفها المصدر بأنها "واعدة".
وميقاتي هو ثالث رئيس وزراء مكلف يحاول تشكيل حكومة مع الرئيس عون منذ استقالة حكومة حسان دياب قبل أكثر من عام بعد انفجار مرفأ بيروت ومع تفاقم الأزمة الاقتصادية.
المصدر: رويترز