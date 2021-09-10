رئيس أوكرانيا يحذر من حرب شاملة قد تندلع بين بلاده وروسيا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 10 سبتمبر 2021 01:24 مساءً - منذ 3 ساعات

رجح الرئيس الأوكراني إمكانية اندلاع حرب شاملة بين بلاده وروسيا، بالتزامن مع إعلان موسكو عن إتمام بناء مشروع خط أنابيب “السيل الشمالي-2”.

ورد فلاديمير زيلينسكي، خلال مشاركته اليوم الجمعة في منتدى YES Brainstorming في كييف، إيجابا على سؤال عما إذا كان من المحتمل اندلاع حرب شاملة بين أوكرانيا وروسيا، قائلا: “أعتقد أن ذلك قد يحدث، وهذا الخطر قائم”.

وحذر زيلينسكي من أن الحرب بين الدولتين ستكون “أكبر خطأ” لموسكو، مشددا على أن هذا السيناريو سيؤدي إلى تدمير علاقات الجيران بين روسيا وأوكرانيا وبيلاروس.

وأعرب الرئيس الأوكراني عن سعيه إلى عقد اجتماع جوهري مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع إعلان شركة “غازبروم” الروسية عن إتمام أعمال بناء خط أنابيب “السيل الشمالي-2” الذي سيتيح لموسكو ضخ الغاز إلى أوروبا التفافا على أراضي أوكرانيا.

وحذرت الحكومة الروسية في الآونة الأخيرة مرارا من أن سلطات أوكرانيا اتخذت سلسلة خطوات في سبيل التهرب من تنفيذ مسؤولياتها بموجب اتفاقات مينسك التي تعد السبيل الوحيد لتسوية النزاع المستمر منذ عام 2014 في جنوب شرقي أوكرانيا بين حكومة كييف وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المعلنتين ذاتيا.

ورفضت موسكو مرارا وتكرارا الاتهامات بوجود دور لها في هذا النزاع، مشددة على أنه يحمل طابعا داخليا حصرا، بحسب “نوفوستي”.