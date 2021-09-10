أبو الغيط: اجتماع في نيويورك 22 سبتمبر بين وزراء خارجية عرب ومجلس الأمن

09 سبتمبر , 2021

أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربيّة أحمد أبو الغيط، أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع في نيويورك بين وزراء خارجية ترويكا رئاسة القمة العربية وهي السعودية وتونس والجزائر، والأمين العام للجامعة العربية مع وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس الأمن يوم 22 أيلول/ سبتمبر الجاري لبحث الوضع في الإقليم العربي، وخاصة القضية الفلسطينية، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال أبو الغيط اليوم الخميس إنّ وزراء الخارجية العرب أحيطوا اليوم علماً خلال الاجتماع بجهود تونس العضو العربي في مجلس الأمن التي تكللت بالنجاح في التحضير لعقد هذا الاجتماع بين ترويكا القمة العربية وأعضاء مجلس الأمن على المستوى الوزاري.

وأضاف أبو الغيط أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أبلغه بقرار الجزائر المضي قدما في عقد القمة العربية الدورية في آذار/ مارس 2022، خلال زيارته الأخيرة للجزائر للمشاركة في اجتماعات دول جوار ليبيا في نهاية الشهر الماضي.

ورداً على سؤال، حول اعتماد طرح موضوع عودة سورية للجامعة العربية خلال قمة الجزائر، قال إنّه من المبكر التحدث عن جدول أعمال القمة العربية من الآن.

وحول الموقف العربي من قرار قبول إسرائيل كمراقب في الاتحاد الإفريقي، قال أبو الغيط، إنّ ما حدث هو أنّ رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي، تسّلم أوراق اعتماد الوفد الإسرائيلي كمراقب، ولقد احتجت على ذلك 24 دولة إفريقية، وتحت تعاظم هذا الضغط قرر رئيس المفوضية طرح الأمر على قمّة الاتحاد الإفريقي القادمة في تشرين أول/أكتوبر المقبل، ليقر أو يرفض، هذا القرار".

ولفت إلى أنّ مجموعة شمال إفريقيا، التي تضمّ الدّول العربيّة في الاتحاد الإفريقي، أرسلت رسالة للمفوضية ترفض هذا الموقف، وأحاطت الدول الإفريقية الخمسين في الاتحاد بالرؤية العربية، وسيتم تكثيف الضغط العربي بشأن هذا الموقف.

ومن جانبه، قال الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي رئيس الدورة الـ156 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، إنه يجب تحصين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" لكي لا يكون هناك جيل ضائع بين اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية، لأن ذلك سيكون له مخاطرة، مشدداً على أنّ هناك توافقاً عربياً أنّ يكون هناك دعم مستدام للأونروا.

وجاء ذلك في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده اليوم الخميس الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الكويتي رئيس الدورة الـ156 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري وأحـمـد أبـو الـغـيـط في ختام أعمال الدورة.