انت الان تتابع خبر ميقاتي: الحكومة اللبنانية الجديدة ستعلن اليوم والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلن الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الجمعة، انه اجرى اتصالا برئيس الجمهورية ميشال عون وطلب منه موعدا لزيارته وتقديم تشكيلته الحكومية بصيغتها النهائية ، مؤكدا ان الحكومة ستعلن بعد ظهر اليوم.
وبحسب موقع ”لبنان 24“. فقد دعا ميقاتي الى تكاتف جميع اللبنانيين في سبيل اعادة الكيان للدولة اللبنانية"، مبينا ان "الدولة القوية هي لمصلحة الجميع وهذا ما نسعى اليه".
وبشأن التحديات الي ستواجه الحكومة والتضامن بين اعضائها بين ميقاتي، "سبق وقلت انني لا اشكل حكومة بل وضعت فريق عمل في خدمة لبنان".
وبشأن التحديات الي ستواجه الحكومة والتضامن بين اعضائها بين ميقاتي، "سبق وقلت انني لا اشكل حكومة بل وضعت فريق عمل في خدمة لبنان".