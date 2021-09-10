ميقاتي: الحكومة اللبنانية الجديدة ستعلن اليوم

وبحسب موقع ”لبنان 24“. فقد دعا ميقاتي الى تكاتف جميع اللبنانيين في سبيل اعادة الكيان للدولة اللبنانية"، مبينا ان "الدولة القوية هي لمصلحة الجميع وهذا ما نسعى اليه".

وبشأن التحديات الي ستواجه الحكومة والتضامن بين اعضائها بين ميقاتي، "سبق وقلت انني لا اشكل حكومة بل وضعت فريق عمل في خدمة لبنان".

