سوري يقتل والده لسبب غريب!

بغداد - ياسين صفوان - أقدم شاب سوري على إطلاق النار والده وقتله في مدينة طرطوس في سوريا.

وقالت وسائل إعلام محلية سورية، أن شاب سوري أقدم على قتل والده في مدينة طرطوس .

وأضافت أن الشرطة ألقت القبض على المجرم بعد وقت قصير من ارتكاب الجريمة في قرية بويضة السويقات .

كما وتابعت أن الابن اعتراف بالجريمة التي ارتكبها وكان السبب الذي دفعه للقيام بذلك خلافات على الميراث.

وأشارت إلى أن الشرطة صادرة أدة الجريمة وهي بندقية الصيد، فيما تم نقل جثة القتيل إلى المشرحة للفحص .