ضبط 4 سيدات لانتحال صفة طبية في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

أغلقت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، 28 منشأة تضم عيادات ومراكز للعلاج الطبيعي وعلاج السمنة لارتكاب مخالفات جسيمة، وحررت محاضر بأقسام الشرطة ضد 4 من العاملات بها لانتحالهن صفة طبية.

وكشف وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، الدكتور سعيد السقعان، تفاصيل مداهمة المنشآت الطبية المشار إليها قائلا إن إدارات العلاج الحر والتفتيش الصيدلي بالمديرية نفذت حملة موسعة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية بالإسكندرية، للتفتيش على مراكز العلاج الطبيعي وعيادات الطب الطبيعي وعلاج السمنة بأحياء العجمي ووسط وشرق والمنتزه.

وأضاف في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أنه جرى التفتيش على 40 منشأة خاصة تبين أن من بينها 23 منشأة غير مرخصة وأصدرت قرارات بالغلق الإدارى لها، كما تقرر غلق 5 منشآت طبية لمخالفات جسيمة.

وأوضح أن لجان التفتيش ضبطت 4 عاملات ينتحلن صفة طبيب أو أخصائي علاج طبيعي ويزاولن تلك المهن بدون ترخيص، منهن سيدة حاصلة على ليسانس آداب وتعمل بمنشأة غير مرخصة بمنطقة العجمي يمتلكها محاسب، وأخرى حاصلة على بكالريوس علوم صحية تطبيقية تنتحل صفة طبيبة وتقوم بعمل جلسات ليزر للأمراض الجلدية بعيادة غير مرخصة بمنطقة لوران.

وتابع: أنه جرى ضبط سيدة حاصلة على دبلوم فني وتقوم بعمل جلسات بعيادة للطب الطبيعي بمنطقة العجمي دون تواجد الطبيب، وفتاة بعيادة أخرى لنفس الطبيب بمنطقة العجمي، هربت من لجنة التفتيش، وحرر بذلك محاضر بأقسام الشرطة المختصة ضد المنتحلين وأصحاب المنشآت وجاري عرضهم على النيابة العامة، كما صدرت قرارات بإلغاء ترخيص العيادتين.

وأشار إلى أن إدارة التفتيش الصيدلي حرّزت أدوية غير مصرح بتداولها ومجهولة المصدر في 3 منشآت طبية، وجرى تسليم الأدوية لأقسام الشرطة المختصة وتحرير المحاضر وجاري العرض على النيابة العامة.

وأكد وكيل وزارة الصحة أن حملات إدارة العلاج الحر مستمرة على مدار الأسبوع بهدف القضاء على ظاهرة انتحال صفة الأطباء ومنع المنشآت الطبية من العمل بدون ترخيص، بهدف حماية المرضى وحفظ حقهم في الحصول على خدمة طبية جيدة تحت إشراف ورقابة الدولة.