الصين تسجل إصابات جديدة بـ«كورونا»

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- ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 10:47
عربي ودولي
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قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الجمعة إن البلاد سجلت 17 إصابة جديدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي أمس الخميس، بانخفاض عن 28 إصابة في اليوم السابق. وأضافت اللجنة أن جميع الإصابات الجديدة غير ناجمة عن عدوى محلية. وقالت اللجنة إن عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض، والتي لا تصنفها الصين على أنها حالات مؤكدة، بلغت 21 أمس الخميس وجميعها وافدة من الخارج، مقارنة مع تسع حالات في اليوم السابق. ويبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي للصين 95128 حالة بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636 شخصاً.
المصدر: رويترز