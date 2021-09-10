قراصنة يخترقون نظام حاسوب الأمم المتحدة

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- ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 10:42
عربي ودولي
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تمكن قراصنة من اختراق أجزاء من نظام حاسوب الأمم المتحدة في وقت سابق من هذا العام.
وقال متحدث باسم الأمم المتحدة للصحفيين في نيويورك الخميس إن مهاجمين مجهولين اخترقوا أجزاء من البنية التحتية للأمم المتحدة في أبريل 2021، مؤكدا ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.
وتابع أنه تم الكشف عن الهجوم والتصدي له.
ولم يذكر المتحدث تفاصيل بشأن سرقة أي بيانات.
وقال إن الأمم المتحدة تتصدى أيضا حاليا لهجمات تالية مرتبطة بالاختراق السابق، مضيفًا أنه كثيرا ما يجري استهداف الأمم المتحدة بالهجمات الإلكترونية.
المصدر: وكالات