نقابة الأطباء المصرية تعلق على فيديو لطبيب يطلب من ممرض مسن السجود لكلبه

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 10 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 35 دقيقة

نقلت صحيفة “الوطن” تعليق الدكتور أسامة عبدالحي وكيل نقابة الأطباء في مصر، على فيديو لطبيب يطلب من ممرض مسن السجود لكلبه، قائلا إنه لم تصلهم أي شكاوى خاصة بالفيديو، “إلا أنه يحتوي على تجاوزات إدارية”.

وانتقد وكيل نقابة الأطباء ما فعله الطبيب، مشيرا أنه لم يكن يتخيل أن العقاب بسبب إهانة أحد زملائه، وأنه لم يكن يعرف أن عقاب الممرض بسبب كلبه.

وشدد على أنه لا يحق لأي طبيب عقاب أي شخص إلا بالإجراءات القانونية، مبينا أن الأمر يقع تحت سلطة النيابة الإدارية حال كون الواقعة في مستشفى حكومي، وأن الأمر يخضع لسلطة إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة حال كونه في مستشفى خاص، مطالبا الداخلية بالوصول لهذا الشخص وإحالته لجهات التحقيق المختصة.