سابع طائرة مساعدات إماراتية تحط في مطار كابل

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 10 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

حطت في مطار العاصمة الأفغانية، كابل، الجمعة، طائرات المساعدات الإماراتية السابعة، تحمل على متنها مساعدات طبية وغذائية متنوعة لتعزيز الوضع الإنساني في أفغانستان.

الطائرة الإماراتية تحمل على متنها عشرات الأطنان من المواد والمستلزمات الطبية والغذائية العاجلة.

وكانت دولة الإمارات العربية قد بدأت في الأيام الأخيرة جسرا جويا لتقديم المساعدات إلى الشعب الأفغاني، وتستفيد منها آلاف الأسر الأفغانية خاصة النساء والأطفال وكبار السن.

وهبطت في مطار العاصمة الأفغانية حتى الآن 7 طائرات إماراتية محملة بالمساعدات الغذائية والطبية.

والإمارات تعد من أولى الدول في العالم التي ترسل مساعدات إنسانية عاجلة إلى كابل بعد التطورات الأخيرة في أفغانستان.