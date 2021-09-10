إغلاق قاعدة جوية وسط أمريكا بعد بلاغ عن إطلاق نار

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 10 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 3 ساعات

أعلن جناح القاعدة الجوية 88 في وقت متأخر من الخميس إغلاق قاعدة رايت باترسون لسلاح الجو الأمريكي في ولاية أوهايو وسط البلاد، بعد تلقي تقرير عن وجود “مطلق نار نشط” داخلها.

وقال الجناح 88 للقاعدة الجوية عبر “تويتر”: “في حوالي الساعة 9:25 مساء، استجاب عناصر للطوارئ لتقرير عن مطلق نار نشط في المركز الوطني للاستخبارات الجوية والفضائية في المنطقة A في قاعدة رايت باترسون”.

وأضاف أن “قوات الأمن تقوم حاليا بتمشيط المبنى”.