كريستيانو في الصدارة وميسي يتقدم خطوتين.. تعرف على افضل هدافي العالم دوليا

وبحسب شبكة ”أوبتا“ للإحصائيات، فإن ميسي وصل إلى الهدف الدولي رقم 79، ليتقدم بهدفين عن بيليه، الذي سجل 77، وكان أفضل هداف في تاريخ منتخبات أمريكا الجنوبية، قبل أن يعتلي ميسي القائمة.

كما تجاوز ميسي رقم المهاجم الإماراتي علي مبخوت، الذي سجل 77 هدفا، وبات ميسي في وصافة قائمة أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف الدولية من غير المعتزلين.



ويتصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائمة هدافي المنتخبات على مدار التاريخ برصيد 111 هدفا مع منتخب البرتغال.

ويبتعد ميسي عن رونالدو بـ32 هدفا، لكنه انتقل للمركز الخامس في الترتيب العالمي رفقة الزامبي جودفري تشيتالو الذي سجل 79 هدفا، لكن في 111 لقاء فقط، فيما تراجع العراقي حسين سعيد والذي سجل 78 هدفا في 137 لقاء للمركز السابع.

في حين ذكرت شبكة ”سكواكا“ أن ميسي، البالغ من العمر 34 عاما، رفع رصيده إلى 55 ثلاثية ”هاتريك“ في مشواره الكروي، مقابل 57 لمنافسه التقليدي كريستيانو رونالدو.

