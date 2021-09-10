اخبار العالم

طقس العراق.. بغداد و 8 محافظات تسجل دون الـ 40 درجة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

انت الان تتابع خبر طقس العراق.. بغداد و 8 محافظات تسجل دون الـ 40 درجة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت الهيأة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الجمعة، عن توقعات الطقس في عموم البلاد.
وبحسب التقرير اليومي للانواء الجوية والذي ورد للسومرية نيوز، فإن "طقس يوم غد السبت سيكون صحوا في المنطقتين الوسطى والشمالية، وغائم جزئيا يتحول الى صحو في المنطقة الجنوبية".

واشارت الى ان "درجات الحرارة ستكون في بغداد 39 درجة مئوية، فيما تسجل 8 محافظات ايضا درجات حرارة دون الـ 40 مئوية".

 

 

ExtImage-7088081-1687218048.jpg
ExtImage-9771059-1637657472.jpg
الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا