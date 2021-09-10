طقس العراق.. بغداد و 8 محافظات تسجل دون الـ 40 درجة

وبحسب التقرير اليومي للانواء الجوية والذي ورد للسومرية نيوز، فإن "طقس يوم غد السبت سيكون صحوا في المنطقتين الوسطى والشمالية، وغائم جزئيا يتحول الى صحو في المنطقة الجنوبية".

واشارت الى ان "درجات الحرارة ستكون في بغداد 39 درجة مئوية، فيما تسجل 8 محافظات ايضا درجات حرارة دون الـ 40 مئوية".