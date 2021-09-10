انت الان تتابع خبر أغنى رجل في العالم يتحدى الموت بمشروع يعيد 'برمجة خلايا الجسم' والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال التقرير، إن بيزوس، الذي تقدر ثروته بنحو 200 مليار دولار، هو واحد من العديد من المستثمرين في ”Altos Labs“، وهي شركة ناشئة في وادي السيليكون بالولايات المتحدة الأمريكية، تعمل على تطوير تكنولوجيا لتجديد الخلايا وإطالة العمر.وتعمل ”Altos Labs“ على ما يسمى بتقنية إعادة البرمجة، وهي طريقة لإعادة الخلايا المتخصصة البالغة إلى خلايا جذعية، التي لديها القدرة على التحول إلى أي نوع من الخلايا، وفقًا لتقرير المجلة التابعة لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

ويقول العلماء، إن تقنية إعادة البرمجة تنطوي على إمكانات كبيرة لعلاج فقدان البصر وإصابات الحبل الشوكي وإصابات الدماغ وغيرها من الانتكاسات الجسدية المرتبطة بالعمر.



وفي دراسة أجريت عام 2018، أعلنها خوان كارلوس إيزبيسوا بيلمونتي، خبير الكيمياء الحيوية في ”the Salk Institute“، تحت اسم ”إكسير الحياة“، قال فيها إن ”الشيخوخة ليست عملية لا رجعة فيها“.

وفي عام 2019، كان بيلمونتي جزءًا من فريق يعمل في الصين ابتكر أنواعًا هجينة من القردة والإنسان تسمى ”chimeras“، وهو ما أثار انتقادات من بعض العلماء.

وذكرت المجلة أنه من المقرر أن ينضم بيلمونتي إلى ”Altos Labs“ كما سينضم علماء بارزون آخرون أيضًا إلى فريق عمل الشركة الناشئة، بما في ذلك ستيف هورفاث، عالم الوراثة بجامعة كاليفورنيا، الذي طور طريقة لاكتشاف شيخوخة الخلايا عن طريق علاماتهم الجزيئية.

ومن المقرر أن ينضم أيضًا للشركة شينيا ياماناكا، الذي حصل على جائزة نوبل لعمله في تقنية إعادة البرمجة في عام 2012، والذي سيرأس المجلس الاستشاري لشركة ”Altos Labs“.

وأشارت المجلة: يبدو أن وقف المرض وإطالة العمر من الاهتمامات الرئيسية لبيزوس، حيث إنه في رسالته لعام 2020 إلى مساهمي ”أمازون“، اقتبس من أقوال عالم الأحياء التطوري البريطاني، ريتشارد دوكينز قوله: ”تجنب الموت هو شيء عليك العمل فيه، وإن لم تفعل الكائنات الحية ذلك، سينتهي بهم الأمر أن يندمجوا في النهاية في محيطهم ويتوقفون عن الوجود ككائنات مستقلة، هذا ما يحدث عندما يموتون“.

وأضافت المجلة أن بيزوس أيضًا استثمر في ”Unity Biotechnology“ إلى جانب زميله الملياردير التكنولوجي بيتر ثيل، وهي شركة ناشئة تعمل على تطوير تكنولوجيا لتأخير الشيخوخة على المستوى الخلوي.

