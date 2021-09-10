واشنطن تضع شروطا للتعامل مع 'حكومة طالبان'

وقال ديلورينتيس بهذا الشأن: "نشعر بالغضب من التقارير التي تفيد بأن طالبان تضايق موظفي الأمم المتحدة في جميع أنحاء البلاد. وهذا الأمر غير مقبول".

وذكر أن الولايات المتحدة تدعو قيادة طالبان إلى ضمان امتثال أعضاء الحركة على جميع المستويات لالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي واتخاذ جميع الإجراءات لضمان استقلال وحياد الأمم المتحدة.



ولفت الدبلوماسي الأمريكي إلى أن بلاده تستكشف "طرقا إضافية لتعزيز حماية أفراد بعثة المساعدة في أفغانستان وأسرهم. ولا تزال سلامتهم وأمنهم أولوية عليا ومشتركة للدول الأعضاء وشركائنا في الأمم المتحدة".

ودفع ديلورينتيس بشروط للتعامل مع طالبان قائلا: "إذا نفذت الحكومة الأفغانية الجديدة التزاماتها، وجلبت المزيد من الاستقرار إلى البلاد والمنطقة، وأظهرت مشاركة حقيقية وحماية إنجازات العقدين الماضيين، فسنعمل معها. لكننا لن نفعل ذلك على أساس الثقة فقط. إن طالبان تسعى للحصول على الشرعية الدولية والدعم. وفكرتنا بسيطة: أي شرعية ودعم يجب أن تكون مستحقة".

