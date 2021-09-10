في ليلة 'الهاتريك'.. ميسي يحتفل ويذرف الدموع أمام جماهير الارجنتين (فيديو)

ونالت الأرجنتين لقب كوبا أمريكا في يوليو وهو أول لقب كبير لها في 28 عاما واحتفل ميسي مع زملائه تحت أنظار 21 ألف متفرج.

وأحرز ميسي ثلاثة أهداف ليقود الأرجنتين للفوز 3-0 على بوليفيا في تصفيات كأس العالم لكرة القدم وتصدر قائمة هدافي أمريكا الجنوبية عبر التاريخ برصيد 79 هدفا متقدما على بيليه.

وافتتح ميسي التسجيل بعد 14 دقيقة بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

وأضاف الهدف الثاني بعد تبادل تمرير الكرة مع لاوتارو مارتينيز داخل منطقة الجزاء وأكمل الثلاثية قبل دقيقتين من النهاية من مدى قريب.

وهذه هي الثلاثية السابعة لميسي مع الأرجنتين وأصبح يتقدم بهدفين على بيليه في صدارة قائمة هدافي أمريكا الجنوبية.

وتحتل الأرجنتين المركز الثاني في التصفيات خلف البرازيل.