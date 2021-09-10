شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تطور الاستثمارات الموجهة لقطاع التنمية العمرانية خلال 4 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبلغ الاستثمارات الكلية المستهدفة لقطاع التنمية العمرانية بمكوناته الثلاثة 259.1 مليار جنيه، بنسبة 20.7% من إجمالى الاستثمارات فى عام 21/2022، وتشكل الاستثمارات الموجهة لمشاريع المياه والصرف الصحى الشطر الأعظم من استثمارات القطاع بنسبة تناهز 49% (127 مليار جنيه) مقابل 32% للأنشطة العقارية (82 مليار جنيه)، و19% لأعمال التشييد والبناء (50 مليار جنيه). ونستعرض فيما يلى تطور الاستثمارات الكلية لقطاع التنمية العمرانية خلال 4 سنوات، الفترة (18/2019 – 21/2022): - عام 18/2019 بلغت 147.1 مليار جنيه - عام 19/2020 بلغت 156.1 مليار جنيه - عام 20/2021 بلغت 136.4 مليار جنيه - عام 21/2022 بلغت 259.1 مليار جنيه