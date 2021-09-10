اخبار العالم

تعرف على تطور الاستثمارات الموجهة لقطاع التنمية العمرانية خلال 4 سنوات

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تطور الاستثمارات الموجهة لقطاع التنمية العمرانية خلال 4 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبلغ الاستثمارات الكلية المستهدفة لقطاع التنمية العمرانية بمكوناته الثلاثة 259.1 مليار جنيه، بنسبة 20.7% من إجمالى الاستثمارات فى عام 21/2022، وتشكل الاستثمارات الموجهة لمشاريع المياه والصرف الصحى الشطر الأعظم من استثمارات القطاع بنسبة تناهز 49% (127 مليار جنيه) مقابل 32% للأنشطة العقارية (82 مليار جنيه)، و19% لأعمال التشييد والبناء (50 مليار جنيه).

 

ونستعرض فيما يلى تطور الاستثمارات الكلية لقطاع التنمية العمرانية خلال 4 سنوات، الفترة (18/2019 – 21/2022):

 

- عام 18/2019 بلغت 147.1 مليار جنيه

- عام 19/2020 بلغت 156.1 مليار جنيه

- عام 20/2021 بلغت 136.4 مليار جنيه

- عام 21/2022 بلغت 259.1 مليار جنيه

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا