حدث ليلاً| حادث المطعم العائم بالمنصورة.. ومشهد أشعل السوشيال ميديا "لإجبار مسن على السجود لكلب"

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة الخميس-الجمعة العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونستعرض بعضها في التقرير التالي:

إصابة شخصين سقطت عليهما كتلة خرسانية من رافعة شمالي الجيزة

أصيب شخصان بكسور وكدمات متفرقة إثر سقوط كتلة خرسانية من إحدى رافعات مشروع مترو الأنفاق بشارع القومية شمال الجيزة.

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القصة الكاملة لحادث المطعم العائم في المنصورة (صور)

تواصل قوات الحماية المدنية بالدقهلية جهودها لمنع غرق مطعم عائم بمياه نهر النيل بنهاية شارع المشاية السفلية بدينة المنصورة، وذلك بعد جنوح جزء كبير من المطعم من الجهة المطلة على النيل دون تحديد الأسباب الفنية وراء الحادث.

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الإصابات تتزايد مجددًا.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، عن خروج 731 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 244793 حتى اليوم.

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العثور على جثة شخص داخل منزله في بورسعيد

عُثر بمحافظة بورسعيد، في الساعات الأولى من اليوم الجمعة، على جثة شخص مشنوق داخل منزله في مساكن الصفا.

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الشرطة الإسبانية تعتقل مدير الاستخبارات العسكرية الفنزويلي السابق

قالت الشرطة الإسبانية اليوم الخميس إنه جرى اعتقال هوجو كارفاخال، المدير السابق لجهاز الاستخبارات العسكرية في فنزويلا في مدريد.

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لوكاشينكو يشير إلى تحقيق "تقدم" في تشكيل اتحاد بين بيلاروس وروسيا

التقى رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو اليوم الخميس، في محاولة جديدة للحصول على الدعم وسط العقوبات التي فرضها الغرب على بلاده ، في أعقاب الانتخابات المتنازع عليها قبل عام.

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4 دقائق صادمة أشعلت سوشيال ميديا.. طبيب يطالب ممرضا مسنا بالسجود لكلب

4 دقائق صادمة حظيت بتداول واسع عبر منصات السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية تحت عنوان "طبيب يطالب مسنا بالسجود لكلب".

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وزير السياحة يلتقي عدد من كبار منظمي الرحلات في روسيا

عقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، مساء اليوم، عدة لقاءات مع عدد من كبرى منظمي الرحلات السياحية الروسية والإقليمية العاملة بالسوق الروسي، واتحادات الغرف السياحية هناك، بحضور السفير إيهاب نصر سفير مصر بروسيا، وذلك لمناقشة سبل تعزيز التعاون السياحي بما يساهم في دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من السوق الروسي.

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خناقة زوجية تنتهي بـ3 جثث و5 منازل محترقة.. ماذا حدث في "المنصورية" بأسوان؟

أسفرت الاشتباكات التي وقعت اليوم الخميس، بين عائلتين بقرية دراو، واستخدمت فيها الأسلحة النارية والشوم، بسبب خلافات عائلية عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين واحتراق 5 منازل.

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محكمة فرنسية تقضي بسجن عم الرئيس السوري أربع سنوات

ثبتت محكمة الاستئناف الباريسية حكما بالسجن أربع سنوات صادرا على رفعت الأسد عم الرئيس السوري ، ومصادرة ثروة تقدر قيمتها بتسعين مليون يورو، في ثاني قضية "جمع أصول عن طريق الاحتيال" تقام في فرنسا.

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ليبيا وتونس تتفقان على إعداد بروتوكول موحد لعودة الحركة البرية والجوية

اتفق رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبه مع الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الخميس على التنسيق بين وزارتي الصحة والداخلية في البلدين لإعداد بروتوكول موحد لعودة الحركة البرية والجوية بين البلدين في أقرب وقت ممكن.

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وزير الاتصالات: يمكن للمستهلك الانتقال لشركة إنترنت منافسة خلال 72 ساعة

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن قطاع الاتصالات قام بجهود عديدة خلال الفترة الماضية لتحقيق الحوكمة والتأكيد على أن المواطن هو الطرف الأقوى في العلاقة مع شركات الاتصالات.

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الولايات المتحدة تؤكد أول عملية إجلاء من أفغانستان منذ انسحاب قواتها

أكد مجلس الأمن القومي الأمريكي اليوم الخميس، أنه لأول مرة منذ انسحاب آخر القوات الأمريكية من أفغانستان، غادرت طائرة إجلاء مطار كابول.

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النائب العام يحيل 3 متهمين بخطف "طفل المحلة" للجنايات

أحال النائب العام ثلاثة متهمِينَ محبوسينَ إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبتهم عما أُسند إليهم من ارتكابهم جريمة خطف الطفل "زياد" بالإكراه بمدينة المحلة الكبرى.

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أسس أول مدرسة تكنولوجية.. "التربية والتعليم" تنعى محمود العربي

قالت وزارة التربية والتعليم، أنها تنعى الحاج محمود العربي الذي أنشأ أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية في سبتمبر 2018 في المنطقة الصناعية، وهي أول مدرسة من هذا الجيل من المدارس الفنية يفتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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وزير العمل الليبي: الشركات المصرية سيكون لها حصة في المشروعات التنموية ببلادنا

قال علي العابد الرضا، وزير العمل والتأهيل الليبي، إنه تم توقيع مذكرات تفاهم للاتفاق على دخول الشركات المصرية لليبيا للمساهمة في عملية التنمية.

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تركي آل الشيخ ينشر فيديو تخيلي لـ"ونتر وندرلاند".. ويعلق:"زادت مساحته 40%"

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، عن جديد موسم الرياض والمنطقة الثالثة بعنوان "ونتر وندرلاند".

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