شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. تعزيز قدرات المنشآت الصحية لتقديم الخدمات الطبية لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، والتي وافق عليها البرلمان (النواب، الشيوخ) عن العام الجاري 21/22، أن مشروع تعزيز قدرات المنشآت الصحية على تقديم الخدمات الطبية بشكل متميز لمواجهة جائحة فيروس كورونا يعد أحد المشروعات الهامة المستهدفة في قطاع الصحة.

وتشير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلى أنه خصص للأعمال التطويرية نحو 983 مليون جنيه، منها تطوير 23 مستشفى صدر (450 مليون)، و42 مستشفى حميات (400 مليون)، وتطوير منافذ الحجر الصحي (43 مليونا)، ورفع كفاءة المعامل المركزية (120 ملیونا).

وفي إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، من المستهدف تجهيز مستشفيات التكامل، وتخصيص اعتمادات في حدود نصف مليار جنيه لتوفير التجهيزات اللازمة، وفقا لما تؤكد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتأتي هذه المشروعات في إطار"البرامج الصحية" والتي تشمل البرامج العلاجية، وبرامج الرعاية الأساسية والبرامج الوقائية، فضلا عن برنامج الخدمات المساعدة، وبرنامج السكان وتنظيم الأسرة.