شكرا لقرائتكم خبر عن قراصنة يخترقون نظام حاسوب الأمم المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكن قراصنة من اختراق أجزاء من نظام حاسوب الأمم المتحدة في وقت سابق من هذا العام.

وقال متحدث باسم الأمم المتحدة للصحفيين في نيويورك يوم الخميس إن مهاجمين مجهولين اخترقوا أجزاء من البنية التحتية للأمم المتحدة في أبريل 2021، مؤكدا ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وتابع أنه تم الكشف عن الهجوم والتصدي له.

ولم يذكر المتحدث تفاصيل بشأن سرقة أي بيانات.

وقال إن الأمم المتحدة تتصدى أيضا حاليا لهجمات تالية مرتبطة بالاختراق السابق، مضيفًا أنه كثيرا ما يجري استهداف الأمم المتحدة بالهجمات الإلكترونية.