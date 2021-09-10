شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يسقط طائرة مفخخة حوثية على مواقعه بصعدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الجيش اليمني، إسقاط طائرة مفخخة بدون طيار، أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية، على مواقعه في جبهة آل ثابت شمال غرب محافظة بصعدة، شمالي اليمن.

وقال، قائد ألوية الصقور في الجيش اليمني، العميد أحمد القطريفي، اليوم : إن وحدات الاستطلاع رصدت عملية اختراق لطائرة مسيرة حاملة لمتفجرات مفخخة، قبل أن تتمكن دفاعاته من إسقاط وتدميرها، وفقا لتصريح له لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية ( سبأ).

وبحسب القائد العسكري اليمني، فإنه تم التحقق من أن طائرة إيرانية، بعد تجميع أجزائها وفحصها.