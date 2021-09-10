شكرا لقرائتكم اليمن والحوثي شاهد.. موجة نزوح جديدة لأسر جراء قصف حوثي غرب اليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تعرضت إحدى قرى محافظة الحديدة، غربي اليمن، لعمليات قصف واستهداف من ميليشيات الحوثي الانقلابية، أسفرت عن نزوح عشرات الأسر وتدمير منازل المواطنين، وألحقت أضرارا مادية متفاوتة بمنازل أخرى.

وأفاد إعلام القوات المشتركة، اليوم الخميس، أن قرية الحجروفة في مديرية التحيتا جنوب الحديدة، شهدت موجة نزوح جديدة لعشرات الأسر جراء تواصل قصف ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانيًا، على القرى السكنية في القرية، ضمن تصعيدها وخروقاتها المستمرة للهدنة الأممية.

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ووثق تصوير عدد من الأسر النازحة بعد فرارها من نيران الميليشيات الحوثية من قرية الحجروفة إلى منطقة الحيمة بعد أن نقلت ما استطاعت من الأثاث والممتلكات والأدوات المنزلية.

وتواصل ميليشيات الحوثي تصعيدها المستمر بحق المدنيين في محافظة الحديدة، في ظل خذلان وتقاعس أممي ودولي حال دون إنقاذ السكان من جرائم وبطش الميليشيات الحوثية، وفق إعلام القوات المشتركة.