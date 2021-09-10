القصة الكاملة لحادث المطعم العائم في المنصورة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

تواصل قوات الحماية المدنية بالدقهلية جهودها لمنع غرق مطعم عائم بمياه نهر النيل بنهاية شارع المشاية السفلية بدينة المنصورة، وذلك بعد جنوح جزء كبير من المطعم من الجهة المطلة على النيل دون تحديد الأسباب الفنية وراء الحادث.

"زفاف كاد يتحول لكارثة"

مع اقتراب عقارب الساعة من التاسعة مساءً تجمع العشرات للاحتفال بعقد قران في الطابق الثالث من مطعم "stasia"، وبالطابق الثاني بعض الفتيات يحتفلن بعيد ميلاد إحدى صديقاتهن، بينما شُغل الناس في الطابق الأول وبعض الأجزاء الأخرى بتناول المشروبات والاستمتاع بنسمات الهواء الخفيفة، قبل الاهتزاز المرعب الذي صدم الجميع لثوان بدأت بعدها أصوات الدوي في الجانب الأيمن من المركب الذي بدأ في الجنوح بالناحية اليسرى المطلة على النيل فتعالت الصرخات وتدافع كل من في الداخل مهرولين هربًا.

"بلاغ للنجدة"

مع حالة الهرج التي شهدها محيط المركب وتدافع الناس تلقت شرطة النجدة بلاغًا من بعض المواطنين يبلغون عن الحادث، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وقوات الإنقاذ النهري لتبدأ عملية تمشيط واسعة بمحيط المنطقة، واستدعاء مسؤولي الكهرباء والغاز لسرعة فصل المرافق وبدء التعامل مع الحدث.

"القيادات الأمنية تنتقل لموقع الحادث"

إلى موقع الحادث انتقل اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية، يرافقه اللواء إيهاب عطية مدير المباحث الجنائية، ومدير إدارة الحماية المدنية، فيما انتشر أفراد المرور بشارع المشاية لإنشاء محاور مرورية جديدة مع فرض إغلاق شبه جزئي للشارع، مكّن قوات الحماية المدنية من استدعاء شفاطات كبيرة لسحب المياه من داخل المطعم العائم خشية زيادة نسبتها وغرق المركب بالكامل فى مياه النيل.

"لا تراخيص"

مصدر مسؤول بديوان محافظة الدقهلية كشف أن المركب العائم لا يحمل تراخيص، مشيرًا إلى أنه يفتقد كافة اشتراطات الأمن الصناعي، فضلاً عن عدم الحصول على موافقة إدارة مرور الدقهلية برسوه في تلك المنطقة نظرًا لكونها منطقة مكتظة مروريًا.

ولفت المصدر إلى أن المركب رسى في تلك المنطقة عام 2009 وكان في ذلك الوقت تحت اسم "7DAY"، وصدر بشأنه عدد من قرارات الغلق الإداري والتوصية بنقله إلى نهاية مدينة المنصورة في اتجاه قرية ميت خميس، إلا أن أصحابها أعادوا تشغيله في تلك المنطقة بالمخالفة للقانون، وجرى نقل الملكية لشخص آخر وسمي "STASIA".

"لجنة فنية لفحص تراخيص المراكب العائمة"

مع مرور أكثر من ساعتين على الحادث، انتقل هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية، لتفقد موقع الحادث، حيث أعلن عن تشكيل لجنة فنية لفحص تراخيص جميع المراكب العائمة بالنيل والتأكد من كافة إجراءات السلامة وتوافر الاشتراطات الخاصة بها.

وتضم اللجنة في عضويتها مسؤولي الحماية المدنية ومديرية الطرق وكافة الجهات المعنية، ومهمتها عرض تقرير شامل بما جرى من فحص لجميع المراكب العائمة لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها حرصًا على سلامة مرتاديها.

الفحص الفني للمركب أكد حدوث ميول شديد نتيجة هبوط الأعمدة الحاملة للمركب بمياه النيل وحدوث كسر بها من الجهة المطلة على النيل.

وكان المطعم يحمل عددًا كبيرًا من المترددين عليه، وقد استطاعوا الخروج بشكل آمن وقت الحادث. ومن المقرر أن يستدعى "ونش" من معدات حي غرب المنصورة لجذب المركب بواسطة "أحبال" لمنع سقوطه بمياه النيل.

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