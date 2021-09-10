بعد حادث مطعم المنصورة.. لجنة فنية لفحص تراخيص المراكب العائمة بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

أعلن هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية، تشكيل لجنة فنية لفحص تراخيص جميع المراكب العائمة بالنيل والتأكد من كافة إجراءات السلامة وتوافر الاشتراطات الخاصة بالمراكب الراسية في النيل بنطاق محافظة الدقهلية، وذلك بعد حادث جنوح المطعم العائم"stasia" بنهاية شارع المشاية بمدينة المنصورة دون خسائر في الأرواح.

جاء ذلك خلال تفقد نائب محافظ الدقهلية موقع الحادث، يرافقه رئيس حي غرب المنصورة ومسؤولو هيئة الطرق.

أضاف الشيخ أن اللجنة تضم في عضويتها مسؤولي الحماية المدنية ومديرية الطرق وكافة الجهات المعنية، على أن تقوم اللجنة بعرض تقرير شامل بما جرى من فحص لجميع المراكب العائمة لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها حرصًا على سلامة مرتادي هذه المراكب بنطاق المحافظة.

كان اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء إيهاب عطية مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ للعميد عمرو العدل، مأمور قسم شرطة أول المنصورة، من إدارة شرطة النجدة، بجنوح مطعم عائم بنهاية شارع المشاية بمدينة المنصورة.

انتقلت سيارات الحماية المدنية وقوات الإنقاذ النهرى وسيارات الإسعاف وضباط مباحث قسم شرطة أول المنصورة إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين حدوث ميول شديد فى المطعم العالم نتيجة هبوط الأعمدة الحاملة للمركب بمياه النيل وحدوث كسر الأعمدة الحاملة من الجهة المطلة على النيل.

وكشف مصدر مسؤول بمديرية أمن الدقهلية -رفض نشر اسمه- أن الأسباب الفنية وراء ميل المركب غير محددة إلى الآن، إلا أن المطعم كان يحمل عددًا كبيرًا من المترددين عليه، وفور حدوث الميل استطاعوا الخروج بشكل آمن.

وأضاف المصدر أنه سيتم استدعاء "ونش" من معدات حي غرب المنصورة وجذب المطعم العالم بواسطة "أحبال" لمنع سقوطه بمياه النيل.

وأشار إلى أن المركب ملك شخص يدعى أحمد عزت جرى استدعاؤه وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة للمعاينة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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