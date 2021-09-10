شكرا لقرائتكم خبر عن الحرائق تتسبب في إجلاء 939 شخص جنوبي إسبانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجلت طواقم الطوارئ جنوبي إسبانيا 939 شخصاً، بعد أن دمر حريق غابات ما يقرب من 2200 هكتار من الغابات، في كوستا ديل سول خلال أقل من 24 ساعة.

وقالت خدمات الطوارئ إنه تعين نقل الناس إلى مكان آمن يوم الخميس، في الوقت الذي اشتعلت النيران عند سفح سلسلة جبال سييرا بيرميخا بالقرب من منطقة إستيبونا الساحلية منذ مساء الأربعاء.

وأعاقت الرياح العاتية ودرجات الحرارة المرتفعة بشكل مستمر جهود رجال الإطفاء، حيث اقتربت درجات الحرارة من 30 درجة مئوية حتى خلال الليل في منطقة ملقة.

وكافح نحو 200 من رجال الإطفاء حرائق الغابات يوم الخميس، بمساعدة 26 مروحية وطائرة إطفاء، فيما لم يتضح بعد سبب الحريق.