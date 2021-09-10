شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن يناقش في السويد رفض الحوثي لـ«السلام» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استعرض وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، أمس، في ستوكهولم، مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان السويدي، كينيث جي سبلوند، تطورات عملية السلام في اليمن، وآفاق الحل السياسي في ظل استمرار ميليشيات الحوثي في عرقلة ورفض كافة جهود ومبادرات السلام الإقليمية والدولية.

وحسب «سبأ» الرسمية، أوضح وزير الخارجية المساعي التي بذلتها الحكومة اليمنية لتحقيق السلام، والتنازلات التي قدمتها والمرونة التي أبدتها في تعاملها مع المبادرات والمقترحات الإقليمية والدولية للوصول لتسوية سياسية لإنهاء الحرب واستعادة الأمن والاستقرار، لافتا إلى أن ارتباط ميليشيا الحوثي بالأجندة الإيرانية التخريبية في المنطقة عقّد المشهد السياسي في اليمن وأحبط إلى الآن كل الجهود التي بذلت خلال الست السنوات الماضية لتسوية الصراع سلميا.

وتطرق بن مبارك، إلى العدوان الحوثي العبثي على محافظة مأرب واستهداف الميليشيا لمخيمات النازحين وأحياء المدنيين بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، موضحا أن استمرار العدوان عليها سيؤدي إلى كارثة إنسانية لن تقتصر آثارها على اليمن فحسب وهو ما يستلزم اتخاذ موقف سياسي وأخلاقي لوقف ذلك العدوان الهمجي لتجنب تفاقم الأوضاع الإنسانية.

وثمن وزير الخارجية، دعم السويد لليمن في الجانب الإنساني ومسار تحقيق السلام، مبينا في الوقت ذاته أهمية المساعدة في دعم القطاعات التنموية لتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي في اليمن.

من جانبهم، أكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية وأعضاء البرلمان الحاضرين في الاجتماع، دعم مملكة السويد لعملية السلام وكافة الجهود والمبادرات الرامية إلى وقف الحرب، ووقوفهم إلى جانب وحدة وأمن واستقرار اليمن.