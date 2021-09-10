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البحرين تبدأ تسيير رحلاتها الجوية المباشرة إلى تل أبيب في 30 سبتمبر

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اليمن العربي- متابعات 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 10 سبتمبر 2021

الخليج 365- متابعات

أعلنت شركة طيران الخليج، الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، الخميس، عن تدشين خط مباشر إلى تل أبيب بدءا من 30 أيلول/ سبتمبر.

 

وستكون هذه الرحلات المباشرة، بواقع رحلتين أسبوعيا، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا).

 

ونقلت الوكالة عن القبطان وليد العلوي، قوله: ”يسعدنا الإعلان عن تدشين طيران الخليج لخط البحرين – تل أبيب كجزء من البداية التاريخية للعلاقات البحرينية الإسرائيلية“

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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