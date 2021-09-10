- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البحرين تبدأ تسيير رحلاتها الجوية المباشرة إلى تل أبيب في 30 سبتمبر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 10 سبتمبر 2021
الخليج 365- متابعات
أعلنت شركة طيران الخليج، الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، الخميس، عن تدشين خط مباشر إلى تل أبيب بدءا من 30 أيلول/ سبتمبر.
وستكون هذه الرحلات المباشرة، بواقع رحلتين أسبوعيا، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا).
ونقلت الوكالة عن القبطان وليد العلوي، قوله: ”يسعدنا الإعلان عن تدشين طيران الخليج لخط البحرين – تل أبيب كجزء من البداية التاريخية للعلاقات البحرينية الإسرائيلية“