البحرين تبدأ تسيير رحلاتها الجوية المباشرة إلى تل أبيب في 30 سبتمبر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 10 سبتمبر 2021

الخليج 365- متابعات

أعلنت شركة طيران الخليج، الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، الخميس، عن تدشين خط مباشر إلى تل أبيب بدءا من 30 أيلول/ سبتمبر.



وستكون هذه الرحلات المباشرة، بواقع رحلتين أسبوعيا، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا).

ونقلت الوكالة عن القبطان وليد العلوي، قوله: ”يسعدنا الإعلان عن تدشين طيران الخليج لخط البحرين – تل أبيب كجزء من البداية التاريخية للعلاقات البحرينية الإسرائيلية“