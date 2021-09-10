بعد المشاورات بين البلدين.. رئيس الوزراء يعلن موعد عودة العلاقات الدبلوماسية مع تركيا

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن العلاقات الدبلوماسية مع تركيا قد تستأنف هذا العام إذا تم حل القضايا العالقة بين البلدين.

وأضاف مدبولي في مقابلة مع وكالة بلومبرج الأمريكية، أن القضية الرئيسية لمصر تظل في وجود تركيا بليبيا.

وأشار إلى أنه "لا ينبغي لأي دولة أخرى أن تتدخل في ليبيا، أو تحاول التأثير على صنع القرار هناك، ونود أن نترك الليبيين يقررون مستقبلهم".

وعن الاجتماعات الأخيرة بين مسؤولي البلدين، أوضح رئيس الوزراء أن "هناك الكثير من التحركات التي حدثت في الأشهر القليلة الماضية، لكن لا تزال هناك أيضًا بعض القضايا العالقة".

وعُقدت الجولة الثانية من المشاورات بين الوفدين المصري والتركي، برئاسة السفير سادات أونال نائب وزير خارجية جمهورية تركيا، والسفير حمدي سند لوزا نائب وزير خارجية جمهورية مصر العربية، وذلك في أنقرة يومي 7 و8 سبتمبر 2021.

تناول الوفدان قضايا ثنائية، فضلاً عن عدد من الموضوعات الإقليمية، مثل الوضع في ليبيا وسوريا والعراق وفلسطين وشرق المتوسط.

اتفق الطرفان على مواصلة تلك المشاورات والتأكيد على رغبتهما في تحقيق تَقدُم بالموضوعات محل النقاش، والحاجة لاتخاذ خطوات إضافية لتيسير تطبيع العلاقات بين الجانبين.