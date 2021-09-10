شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخدمات الفندقية أبرزها.. قضايا ناقشتها "سياحة النواب" بدور الانعقاد الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتحت لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا علي، عدد من الملفات والقضايا الهامة خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، وفى مقدمتها المشاكل والمعوقات التي تواجه قطاع السياحة، الضوابط المنظمة لأسعار الخدمات الفندقية.

وأكدت اللجنة أهمية زيادة القدرة التنافسية للسياحة المصرية على المستوى العالمى، وزيادة حركة السياحة الوافدة بمعدلات مناسبة سنوية وبما يتناسب مع الطفرة الإنمائية التي تشهدها مصر في جميع المجالات وبالأخص البنية التحتية والسعة السياحية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى أن السياحة لن تزدهر إلا بتضافر جهود الشعب المصري بأكمله مع مؤسسات الدولة. وشددت اللجنة على أن السياحة والطيران المدني وجهان لعملة واحدة، فلا يقل الطيران المدنى أهمية عن السياحة، حيث تنبع أهميته من الدور الرئيسى الذى يلعبه هذا القطاع في دفع عجلة الاقتصاد نحو التطور الفاعل الذي يسهم في زيادة الدخل القومي إلى جانب التأثير القوي في عملية التقدم الحضاري والاجتماعي من أجل الاستقرار والرفاهية والتقدم، فهناك علاقة وثيقة ومهمة بين القطاعين، ولا يمكن النظر إلى احدهما بمنأى عن الآخر، حيث أنه لا سياحة بدون طيران ولا طيران بدون سياحة.

وفي هذا الصدد، نستعرض القضايا والملفات التي ناقشتها اللجنة البرلمانية...

1- المشاكل والمعوقات التي تواجه قطاع السياحة، فيما يخص غرفة شركات السياحة ووكالات السفر والسياحة، وغرفة المنشآت الفندقية، وغرفة المنشآت السياحية والمطاعم.

2- المشاكل والمعوقات التى تواجه قطاع السياحة، المتعلقة بوزارة التضامن الاجتماعى (بحضور ممثلي الاتحاد المصري للغرف السياحية، وغرفة شركات السياحة ووكالات السفر والسياحة، وغرفة المنشآت الفندقية، وغرفة المنشآت السياحية).