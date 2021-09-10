فيديو.. آخر تطورات واقعة "ميل مطعم عائم في المنصورة"

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

نشرت الصفحة الرسمية لموقع الخليج 365 عبر فيسبوك، تغطية مباشرة من موقع ميل مطعم عائم على كورنيش مدينة المنصورة.

وتكثف الأجهزة المعنية من جهودها باستخدام المعدات الثقيلة، لمنع سقوط المطعم العائم بالكامل في النيل.

وكشف أحد العاملين داخل المطعم العائم الجانح في نهر النيل فرع دمياط المتوقف بنهاية شارع المشاية السفلية بمدينة المنصورة عن تفاصيل جديدة في الحادث، مشيرًا إلى أن مطعم "STASIA" كان يستضيف حفل عقد قران ما تسبب في حالة من الهلع بين المواطنين والذين كانوا جالسين في المركب وقت جنوحها، وانتقلوا إلى شارع الجمهورية من الخوف.

تلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء إيهاب عطية مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ للعميد عمرو العدل، مأمور قسم شرطة أول المنصورة من إدارة شرطة النجدة بغرق مطعم عائم بنهاية شارع المشاية بمدينة المنصورة.

انتقلت سيارات الحماية المدنية وقوات الإنقاذ النهرى وسيارات الإسعاف وضباط مباحث قسم شرطة أول المنصورة إلى مكان الحادث وبالفحص تبين حدوث ميول شديد فى المطعم العالم نتيجة هبوط الأعمدة الحاملة للمركب بمياه النيل وحدوث كسر الأعمدة الحاملة من الجهة المطلة على النيل ما تسبب فى سقوط عدد من المتواجدين بالمطعم فى المياه.

وأضاف المصدر إلى أن المطعم كان بداخله المئات إلا أنه جرى إنقاذ الجميع، بإستثناء 3 أشخاص سقطوا في المياه وجرى انتشالهم.

وأوضح المصدر أن قوات الحماية المدنية وأجهزة الأمن بقيادة اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية، انتقلت إلي مكان الواقعة ومن المقرر الاستعانة بـ"أوناش" كبيرة وجذب المركب بواسطة أحبال تجاه البر لمنع سقوطها بالكامل في مياه النيل.

وأغلقت أجهزة الأمن شارع المشاية من أمام شارع جيهان ما تسبب في حالة من الزحام الشديد في المنطقة.