مقتل جندي روسي في انفجار استهدف عربة مدرعة ضمن قافلة إنسانية بحمص السورية

محمد الفلاح - الخميس 9 سبتمبر 2021

قتل جندي روسي، الخميس، في انفجار استهدف عربة مدرعة ضمن قافلة إنسانية ب حافظة حمص السورية.



نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء نبأ مقتل الجندي عن بيان لوزارة الدفاع الروسية دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ومحافظتا حمص وحماة خاضعتان للنظام السوري وحليفته روسيا، إلا من جيوب صغيرة في شمال الأولى.

وفي عام 2017، أعلن الجيش السوري اكتمال سيطرته على حمص بعد معارك ضارية ومتعددة الأطراف دارت بالمنطقة.

ونهاية أغسطس/آب الماضي، قصفت 6 مقاتلات روسية مواقع يتحصن بها خلايا تنظيم داعش الإرهابية في بادية السخنة الشمالية الغربية بريف حمص الشرقي.